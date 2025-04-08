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Физлица в марте стали нетто-покупателями акций на рынке РФ впервые с июля 2024г.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в марте 2025 года стали крупнейшими нетто-покупателями акций на российском рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Так, в прошлом месяце они приобрели их на сумму 36,2 млрд рублей. Месячные нетто-покупки физлица совершали впервые с июля 2024 года, при этом их объем стал самым крупным с августа 2023 года, отмечает ЦБ.

Нетто-покупателями в марте были и нерезиденты из дружественных стран, которые приобрели акции на 13,4 млрд рублей. Их основной объем нетто-покупок пришелся на конец марта, указал ЦБ, заметив, что в начале апреля покупки продолжились.

Также покупателями акций были системно значимые кредитные организации и НФО в рамках доверительного управления, которые приобрели их на 8,7 млрд рублей и 6,2 млрд рублей соответственно.

Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в марте они нарастили объем продаж до 30,8 млрд рублей против 20,8 млрд рублей в феврале. НФО также продолжили осуществлять продажи за счет собственных средств - на 27,5 млрд рублей.

На российском рынке акций в течение марта наблюдалась разнонаправленная динамика, напомнил ЦБ. В целом по итогам месяца индекс МосБиржи потерял 5,8%. Помимо геополитической обстановки, на динамику акций оказало влияние сохранение умеренно жесткого сигнала по денежно-кредитной политике.

Среднедневной объем торгов акциями в марте снизился на 25% и составил 159,2 млрд рублей (в феврале - 211,4 млрд рублей), вернувшись к значениям января 2025 года и продолжая превышать среднедневной объем в 2024 году (111,2 млрд рублей). Доля физлиц в среднем за месяц сократилась до 72,9% с 76,3% в феврале.

В первом квартале 2025 года "СПБ биржа" и Московская биржа запустили торги выходного дня. Сделки в выходные в основном заключались в интересах физлиц, их доля на Мосбирже составляла 90,3%, на "СПБ бирже" - 80,7%, пишет ЦБ.

Московская биржа СПБ биржа ЦБ РФ Банк России
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