Поиск

Банк России отметил сокращение в июне покупок акций частными инвесторами втрое

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в июне продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, хотя объемы их нетто-покупок сократились с 26,1 млрд рублей в мае до 7,8 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто-покупателями в июне стали НФО за счет собственных средств, впервые с начала года перешедшие от нетто-продаж к нетто-покупкам акций: они предъявили спрос на бумаги в размере 13,2 млрд рублей (месяцем ранее они выступали крупнейшими нетто-продавцами, реализовав бумаги на сумму 15,9 млрд рублей).

Банки, не относящиеся к системно значимым, приобрели в июне акции на 4,9 млрд рублей, в то время как в мае продали на 8,6 млрд рублей.

Основными нетто-продавцами выступили НФО в рамках доверительного управления, СЗКО и нерезиденты, реализовавшие бумаги на 17,9 млрд рублей, 7,1 млрд рублей и 1,9 млрд рублей соответственно.

Доля физлиц в торгах в среднем сократилась с 74,8% в мае до 68% в июне, став минимальной с марта 2022 года.

Среднедневные объемы торгов в выходные дни на "Мосбирже" в июне увеличились до 12,6 млрд рублей с с 11,8 млрд рублей. Доля розничных инвесторов в торгах выходного дня остается высокой, отмечает ЦБ. Большинство сделок (93,7%) продолжают заключаться в интересах физлиц.

Банк России НФО Мосбиржа ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

СД РЖД рекомендовал направить на дивиденды на "префы" за 2024 год 11 млрд рублей

Ferrero купит американскую WK Kellogg за $3,1 млрд

Ferrero купит американскую WK Kellogg за $3,1 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6699 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });