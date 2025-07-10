Банк России отметил сокращение в июне покупок акций частными инвесторами втрое

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в июне продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, хотя объемы их нетто-покупок сократились с 26,1 млрд рублей в мае до 7,8 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто-покупателями в июне стали НФО за счет собственных средств, впервые с начала года перешедшие от нетто-продаж к нетто-покупкам акций: они предъявили спрос на бумаги в размере 13,2 млрд рублей (месяцем ранее они выступали крупнейшими нетто-продавцами, реализовав бумаги на сумму 15,9 млрд рублей).

Банки, не относящиеся к системно значимым, приобрели в июне акции на 4,9 млрд рублей, в то время как в мае продали на 8,6 млрд рублей.

Основными нетто-продавцами выступили НФО в рамках доверительного управления, СЗКО и нерезиденты, реализовавшие бумаги на 17,9 млрд рублей, 7,1 млрд рублей и 1,9 млрд рублей соответственно.

Доля физлиц в торгах в среднем сократилась с 74,8% в мае до 68% в июне, став минимальной с марта 2022 года.

Среднедневные объемы торгов в выходные дни на "Мосбирже" в июне увеличились до 12,6 млрд рублей с с 11,8 млрд рублей. Доля розничных инвесторов в торгах выходного дня остается высокой, отмечает ЦБ. Большинство сделок (93,7%) продолжают заключаться в интересах физлиц.