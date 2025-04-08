Курс офшорного юаня к доллару обновил рекордный минимум

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Офшорный юань обновил рекордный минимум к доллару США во вторник после снижения китайским ЦБ справочного курса нацвалюты до самого слабого значения за 1,5 года.

Пара доллар/юань по данным на 19:13 по московскому времени торгуется на уровне 7,3885 юаня/$1. Ранее в ходе сессии курс юаня опускался до 7,3982 юаня/$1, по данным Market Watch.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник установил справочный курс валюты на уровне 7,2038 юаня/$1 - минимуме с сентября 2023 года. Ослабление нацвалюты является для Пекина возможностью увеличить привлекательность экспорта в условиях разрастания торговой войны с США, отмечают эксперты.

Такой курс "может означать, что валютный режим Китая меняется в сторону управляемого ослабления нацвалюты", говорит руководитель отдела макроэкономической стратегии Standard Chartered Bank Бекки Лю.

"Китай допускает более существенную гибкость валютного курса в качестве инструмента для смягчения давления на экономику в условиях агрессивного повышения пошлин", - отмечает она.

Курс обычного юаня к доллару во вторник держится около 7,3389 юаня/$1 - у минимума с сентября 2023 года.