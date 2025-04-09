Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли во вторник, восстановив часть потерь, понесенных в результате падения до многомесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 2,72% - до 486,91 пункта. Торги понедельника он завершил на минимуме с января 2024 года.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 2,71%, германский DAX - 2,48%, французский CAC 40 - 2,5%, итальянский FTSE MIB - 2,44%, испанский IBEX 35 - 2,37%.

Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном, несмотря на повышенную напряженность в торговых отношениях, и предлагает взаимное обнуление пошлин, заявила накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами", - сказала глава ЕК.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что для решения проблемы торгового дисбаланса Евросоюзу нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний.

Позднее официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что в ЕС готовы обсуждать увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

"Половина нашего СПГ уже поступает из США. Мы готовы и дальше сотрудничать с администрацией (президента США Дональда) Трампа", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа.

Наибольший рост в составе Stoxx Europe 600 показали котировки акций германского сервиса доставки еды Delivery Hero (+11%). Рыночная стоимость нидерландской фармацевтической Redcare Pharmacy повысилась на 9,5%, шведского поставщика решений для оборонного сектора и авиации Saab AB - на 8,4%, датской фармкомпании Zealand Pharma - на 7,8%.

Капитализация других представителей ВПК также увеличилась, в том числе итальянской Leonardo - на 7,5%, французских Thales и Dassault Aviation - на 5,4% и 6,5%, германских Rheinmetal и Hensoldt - на 5,8% и 7,4% соответственно.

Бумаги Continental AG подорожали на 4,6%. Германский производитель автокомпонентов сообщил, что начал изучать планы по выделению бизнеса ContiTech по производству резиновых изделий для автопрома в отдельную компанию. Продажа бизнеса является приоритетным вариантом.

Акции UBS Group AG выросли в цене на 2,1%. Ранее глава Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, Finma) Швейцарии высказался в пользу ограничения размера инвестиционного подразделения крупнейшего банка страны.

Лидерами снижения среди компонентов Stoxx стали британская телекоммуникационная компания BT Group (-3,1%), финская нефтегазовая Neste Oyj (-2,8%), германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (-2,1%), специализирующаяся на транспортировке нефти Frontline PLC (-1,9%), швейцарская инспекционно-сертификационная SGS SA (-1,8%).

Рыночная стоимость Mercedes-Benz Group сократилась на 1,5%, Renault - на 1%, тогда как бумаги Volkswagen подорожали на 0,2%.

Капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы повысилась: BP Plc - на 1,5%, Equinor - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,3%, Shell - на 1,3%.

Котировки акций британской инвестиционной Impax Asset Management упали на 19,8%, а в ходе торгов достигали минимума с сентября 2017 года. Компания сообщила, что ее прибыль по итогам текущего фингода будет гораздо ниже ожиданий из-за крайне высокой неопределенности на рынках. По состоянию на 31 марта стоимость активов в управлении компании составляла 25,3 млрд фунтов стерлингов ($32,2 млрд), что примерно на 26% меньше, чем в конце декабря.

Бумаги германского производителя Daimler Truck подешевели на 0,9% после того, как компания отчиталась о падении продаж в первом квартале. В январе-марте 2025 года Daimler продала 99,812 тыс. грузовиков по сравнению с 108,911 тыс. годом ранее.

Рыночная стоимость Infineon Technologies AG повысилась на 0,8%. Ранее производитель микрочипов сообщил о достижении соглашения о покупке подразделения Marvell Technology Inc. в сфере автомобильных технологий за $2,5 млрд.