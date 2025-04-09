Банки РФ в январе-феврале увеличили запасы драгметаллов на 2,9 т

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2024 года оценивались в 335 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 41 тонна драгметаллов в золотом эквиваленте.

На начало февраля показатель составлял 364 млрд рублей, или 42 тонны.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились на 1 тонну (2%), хотя в общей сложности за первые 2 месяца подросли на 2,9 тонны (8%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.