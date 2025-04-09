"Эмпериум" создал юрлицо под обслуживание судов в Южном речном порту Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Производитель пассажирских электросудов "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) учредил юрлицо для развития продаж и обслуживания судов на базе собственной площадки в Южном речном порту Москвы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Московская верфь" учреждено 8 апреля как 100-процентная "дочка" ООО "Эмпериум". Гендиректором "Московской верфи" стал руководитель филиала "Эмпериум" в Москве Владислав Дергунов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Эмпериум", новая компания создана "с целью реализации стратегии группы по развитию продаж и гарантийного сервисного обслуживания электросудов на базе собственной площадки в Южном речном порту Москвы".

"Эмпериум" производит электросуда для перевозок пассажиров по Москве-реке с 2022 года. В частности, реализует проекты по заказу ГТЛК и АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт". В 2024 году было 2 регулярных маршрута по Москве-реке.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.