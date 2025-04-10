"Атомэнергопром" продлил полномочия главы компании Комарова

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Атомэнергопром" назначил директором действующего главу компании Кирилла Комарова, сообщила компания.

Его полномочия продлятся 14 апреля. Комаров возглавляет компанию с весны 2010 года.

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% – Минфину РФ (привилегированные акции).