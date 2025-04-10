Банк России сообщил о росте доли дропов со счетами в 2 и более банках до 35%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 35%, заявил на конференции АРБ по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Банка России Андрей Рассказов.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

"Если говорить об основных тенденциях на теневом рынке p2p-переводов (peer-to-peer), мы полагаем, что в дальнейшем бизнес теневой будет стараться уходить от контрольных процедур банков. В частности, мы видим, что они сейчас переходят к использованию так называемых ферм карт, когда один дроп одновременно открывает счета в 10 или даже 20 банках и проводит в рамках одного банка операции не более 50 или 100 тысяч рублей в неделю", - сообщил Рассказов.

"По сравнению с прошлым годом доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, выросла с 1% до 35%. Таким образом, они стараются уходить от контрольных процедур кредитных организаций. Мы со своей стороны в текущем году проработаем вопрос централизации информационных потоков для кредитных организаций в отношении дропов на уровне Банка России", - добавил он.

По его словам, ЦБ рассматривает вопрос создания системы, содержащей информацию о дропах, которые были выявлены как самостоятельно ЦБ, так и банками. "В рамках работы этой системы банки смогут иметь к ней доступ, видеть дропов из других банков и с помощью имеющегося инструментария ограничивать им отдельные виды банковских операций или банковских продуктов, которые используются как раз-таки для проведения подозрительных операций. Это, на наш взгляд, поможет не допустить миграции дропов из банка в банк", - сказал Рассказов.

"Вопросы правового статуса такой информации, объема включаемых сведений, способов, каналов доведения, а также статус информации Банка России в отношении дропов, то есть рекомендательный, обязательный характер, все это сейчас в проработке. В качестве возможных мер в отношении дропов будет также рассматриваться ограничение по отдельным банковским продуктам, например, на проведение р2р-операций", - добавил он.

Также ЦБ прорабатывает вопрос предоставления банкам права на отказ в открытии счета физическому лицу, которое даст им возможность отказывать в открытии счета потенциальным дропам. Кроме того, прорабатывается возможность проверки кредитными организациями документов, удостоверяющих личность иностранных граждан. Сейчас, согласно статистике, акцент в региональном разрезе дропов достаточно сильно сместился в сторону азиатских стран, отметил Рассказов.

По его словам, также прорабатывается вопрос верификации документов мигрантов, поскольку есть многочисленные случаи, когда используются поддельные документы для открытия счета физического лица по зарубежным документам.

Более половины клиентов российских банков из числа нерезидентов предоставляют кредитным организациям ложные паспортные данные, сообщал на Финополисе-2024 начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков. Ранее глава службы Юрий Чиханчин отмечал необходимость усиления механизма идентификации при открытии счета, так как существует возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.