Статья УК для дропперов будет предусматривать до шести лет заключения

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Дропперы могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 1 млн рублей или лишены свободы на срок от трех до шести лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовлены ведомствами и концептуально поддержаны Верховным судом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Дропперы (дропы) - это посредники, которые предоставляют мошенникам свои карты или банковские счета для "отмывания" похищенных денег либо обналичивают их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками преступной схемы. ЦБ ранее неоднократно заявлял, что поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов.

Согласно законопроекту, в статью 187 УК вводятся части третья-шестая. Часть 3 предполагает, что передача клиентом оператора по переводу денежных средств (в том числе банка) из корыстной заинтересованности электронного средства платежа (ЭСП, то есть банковской карты, электронного кошелька и т.д.) или доступа к нему для проведения другим лицом неправомерных операций будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от трех месяцев до года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Под неправомерной операцией в проекте закона понимается совершенный с использованием ЭСП денежный перевод, выдача или получение наличных, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу без предусмотренных законом, другими правовыми актами или сделкой оснований, уточняется в примечаниях, дополняющих 187-ю статью УК.

Часть 4 предполагает такое же наказание, как и часть 3, за проведение клиентом оператора по переводу средств из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором, по указанию другого лица или в его интересах (если случай не относится к 172-й статье УК о незаконной банковской деятельности).

Клиенты операторов денежных средств, впервые совершившие указанные преступления, освобождаются от уголовной ответственности, если они активно способствовали его раскрытию или расследованию и добровольно сообщили о лицах, совершивших другие преступления с использованием полученного электронного средства платежа, говорится в примечаниях.

Приобретение или передача из корыстных интересов электронного средства платежа или доступа к нему лицом, не являющимся клиентом оператора по переводу денежных средств, для проведения неправомерных операций либо приобретение таким лицом электронного средства платежа или доступа к нему для последующей передачи из корыстных интересов будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, или в размере заработной платы или другого дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода за период от года до двух лет или без штрафа.

Проведение неправомерных операций с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся клиентом оператора по переводу денежных средств (если случай не относится к 172-й статье УК) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, или в размере заработной платы или другого дохода, осужденного за период от одного года до трех лет или без него, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода, осужденного за период от одного года до трех лет или без него и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без него.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля представить предложения по внесению в законодательство изменений, вводящих уголовную ответственность для дропперов.

Дропперы помогают выводить деньги, похищенные телефонными мошенниками, которые с помощью методов социальной инженерии получают у граждан конфиденциальную информацию для кражи денег со счетов. По оценкам Сбербанка, ущерб россиян от телефонного мошенничества в 2024 году составил 295 млрд рублей, заявил в марте зампред правления банка Станислав Кузнецов. Количество дропперов банк оценивает в 2 млн человек, большая часть из них - молодежь в возрасте 14-16 лет. Кузнецов также заявлял, что банк поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов.

Банк России оценивает число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тысяч человек, заявила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы видим, что каждый месяц дропперами становится где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - говорила Полякова.