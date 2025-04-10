Банки РФ в 2024 году заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банки в 2024 году заблокировали счета более 700 тыс. дропов, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ Андрей Рассказов.

"Банки усовершенствовали свои противолегализационные процедуры, многократно увеличили скорость выявления дропов, и крупнейшие банки начали выявлять дропов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, а средний срок жизни карты дропа сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года. В результате таких мероприятий было заблокировано более 700 тысяч счетов дропов", - сообщил Рассказов на конференции АРБ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Мы призываем банки, которые ориентированы на обслуживание физических лиц, всячески форсировать внедрение инструментов онлайн-контроля, P2P-операций физических лиц, поскольку это на сегодняшний день, наверное, самый эффективный инструмент", - добавил он.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для отмывания похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Обычно дропы являются не организаторами преступления, а его посредниками. Как правило, они получают вознаграждение за выполнение определенных поручений по отмыванию денег, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля представить предложения по внесению в законодательство изменений, вводящих уголовную ответственность для дропперов.