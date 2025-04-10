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Операторов краудфандинговых платформ призвали раскрывать данные о фактической доходности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал операторам инвестиционных платформ раскрывать на своих сайтах информацию о фактической доходности инвесторов по предоставленным займам и доле просроченной задолженности заемщиков в общем объеме обязательств, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

При расчете фактической доходности предлагается учитывать сумму всех выплат по договорам займа, срок исполнения обязательств по которым уже наступил. Такую информацию следует раскрывать за прошедший год не позднее 1 марта.

Сведения о просроченной задолженности заемщиков рекомендуется формировать на конец квартала в разбивке по срокам (от 1 до 90 дней и более 90 дней) и публиковать не позднее одного календарного месяца после отчетной даты.

Расширение объема информации, доступной для инвесторов, будет способствовать усилению защиты их интересов и позволит им принимать более взвешенные решения, отмечает ЦБ.

Регулятор ведет реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП), сейчас он насчитывает почти 100 участников.

В марте "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, провело IPO на "СПБ бирже", торги стартовали 26 марта, тикер - JETL. Цена размещения составила 60 рублей за бумагу, всего в рамках IPO компания привлекла 476 млн рублей, рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд рублей. Free-float составил около 7,6%. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ ЦБ в декабре 2020 года.

ДжетЛенд Холдинг Банк России ЦБ РФ JetLend
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