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"ДжетЛенд холдинг" увеличил капитал краудлендинговой "дочки" до 10 млн рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг" увеличило капитал "дочки", через которую владеет краудлендинговой платформой JetLend, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, уставный капитал ООО "ДжетЛенд" вырос с 27,3 тысячи рублей до 10 млн рублей.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Торги акциями "ДжетЛенд Холдинга" на "СПБ бирже" стартовали 26 марта, тикер - JETL. Цена размещения составила 60 рублей за бумагу, всего в рамках IPO компания привлекла 476 млн рублей, рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд рублей. Исходя из цены размещения и объявленного объема привлечения, компания разместила чуть меньше 80% выпуска допэмиссии - 7,93 млн акций (из 10 млн акций). Free-float составил около 7,6%.

Чистая прибыль ООО "ДжетЛенд" в 2024 году составила 1,8 млн рублей после 23,5 млн рублей в 2023 году. Выручка выросла на 22,6% - до 729,5 млн рублей против 595 млн рублей годом ранее. Расходы на маркетинг увеличились на 26,5%, до 333,7 млн рублей по сравнению с 263,9 млн рублей в 2023 году.

ДжетЛенд холдинг СПБ биржа ООО "ДжетЛенд" JetLend
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