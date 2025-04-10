Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сезоне до 44 млн т

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в апрельском обзоре снизил сразу на 1 млн тонн, до 44 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

В марте прогноз был снижен на 0,5 млн тонн, до 45 млн тонн.

Прогноз экспорта ближайшего конкурента - Евросоюза - сокращен на 0,5 млн тонн, до 26,5 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в России не изменилась и составляет 81,6 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражного зерна из России и его производства остались на мартовском уровне - 6,65 млн и 34,78 млн тонн соответственно.

Аналогичная ситуация и в оценках рынка кукурузы: прогноз ее экспорта из России, как и в марте, составляет 3,3 млн тонн, сбора - 14 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в апрельском обзоре снижен до 796,88 млн тонн с 797,23 млн тонн по мартовской оценке, фуражного зерна - до 1 млрд 495,32 млн тонн с 1 млрд 495,74 млн тонн, кукурузы - повышен до 1 млрд 215,1 млн тонн с 1 млрд 214,17 млн тонн.