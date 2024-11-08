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Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России, но снизил оценку ее сбора

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в ноябрьском обзоре, опубликованном 8 ноября, вновь сохранил на уровне 48 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года).

Такая оценка держится шестой месяц подряд - с июня. Майский прогноз составлял 52 млн тонн.

Прогноз экспорта ближайшего конкурента - ЕС - также сохранен на прежнем уровне - 30 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в России в этом году снижена до 81,5 млн тонн с 82 млн тонн в октябре и 83 млн тонн в сентябре.

Оценка экспорта фуражного зерна из России также пересмотрена в меньшую сторону - до 6,2 млн тонн с 7 млн тонн месяцем ранее. Сбор этого зерна оценен в 34,5 млн тонн, что на 1 млн тонн ниже октябрьского прогноза (35,5 млн тонн).

Оценки производства и экспорта кукурузы не изменились - 13 млн и 3,3 млн тонн соответственно.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 794,73 млн тонн (794,08 млн тонн по октябрьской оценке), фуражного зерна - 1 499,71 млн тонн (1 500,11 млн тонн), кукурузы - 1 219,4 млн тонн (1 217,19 млн тонн).

Минсельхоз США
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