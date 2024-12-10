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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Минсельхоз США впервые с июня снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в декабрьском обзоре, опубликованном во вторник, снизил на 1 млн тонн, до 47 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Прежний прогноз в 48 млн тонн держался с июня. Майский прогноз составлял 52 млн тонн.

Прогноз экспорта ближайшего конкурента - ЕС также снижен на 1 млн тонн до 29 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в РФ в этом году не изменилась - 81,5 млн тонн. Она была снижена в ноябре до этого показателя с 82 млн тонн в октябре и 83 млн тонн в сентябре.

Оценка экспорта фуражного зерна из РФ сохранена на ноябрьском уровне - 6,2 млн тонн. Не изменился и прогноз по сбору этого зерна - 34,5 млн тонн.

Сохранены и параметры ноябрьских оценок по кукурузе: производство 13 млн тонн, экспорт - 3,3 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 792,95 млн тонн (794,73 млн тонн по ноябрьской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 499,13 млн тонн (1 млрд 499,71 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 217,89 млн тонн (1 млрд 219,4 млн тонн).

США РФ Минсельхоз
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