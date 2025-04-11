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Глава РСПП допустил, что "война пошлин" придаст импульс экспансии бизнеса КНР в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Китай на фоне введенных США заградительных ввозных пошлин может активизировать поставки на другие рынки, включая РФ, что усилит и так имеющее место давление на российские компании со стороны китайских конкурентов, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на деловом завтраке с новыми членами бизнес-объединения.

"Ясно, что сейчас китайцы начнут раскидывать свою продукцию по всему миру, в том числе поставляя ее в США через другие страны. Вполне возможно, что и на российский рынок будет усиливаться давление", - приводятся слова главы РСПП в сообщении пресс-службы союза.

Шохин отметил, что российские компании уже столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны китайских производителей, и привел в качестве примера "КАМАЗ", уступивший лидерство на внутреннем рынке китайским производителям.

"По другим позициям тоже велика вероятность, что китайский импорт будет активно проникать на российский рынок. Не исключено, что китайцы перестанут бояться вторичных санкций", - предположил Шохин.

Александр Шохин РСПП
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