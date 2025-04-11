Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть в пятницу стабилизировались около уровня закрытия предыдущей сессии, но завершают снижением вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

К 14:10 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,08%) до $63,38 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,03 (0,05%), до $60,1 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, за предыдущую неделю обе марки подешевели почти на 11%.

В пятницу цена Brent поднималась до $64,37 за баррель, WTI - до $61,09 за баррель, однако котировки развернулись вниз на новости о повышении Китаем пошлин для американских товаров.

Пекин увеличил пошлины для США до 125% с 84% в качестве ответной меры на объявленные ранее Вашингтоном шаги. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля, сообщило министерство финансов КНР. Ранее на этой неделе пошлины для Китая были увеличены, и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Минфин КНР при этом дал понять, что дальнейшего подъема тарифов со стороны Китая не будет. Рыночного спроса на американские товары при таких пошлинах нет, и Пекин "не будет обращать внимание" на новое повышение тарифов Вашингтоном, если оно будет происходить, заявили в китайском Минфине.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и Китаем приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.

"Степень ослабления мирового спроса на нефть в этом новом сценарии будет зависеть от масштаба последствий для китайской экономики", - сказала The Wall Street Journal аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Research Барбара Ламбрехт.