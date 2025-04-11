Brent торгуется у $63,3 за баррель и завершает неделю в минусе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются вечером в пятницу, но завершают снижением вторую неделю подряд на опасениях последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

К 17:58 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3 цента, до $63,3 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1 цент, до $60,08 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%.

Пекин увеличил пошлины для США до 125% с 84% в качестве ответной меры на объявленные ранее Вашингтоном шаги. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля, сообщило министерство финансов КНР. Ранее на этой неделе пошлины для Китая были увеличены до 145%.

Минфин КНР при этом дал понять, что дальнейшего подъема тарифов со стороны Китая не будет. Рыночного спроса на американские товары при таких пошлинах нет, и Пекин "не будет обращать внимание" на новое повышение тарифов Вашингтоном, если оно будет происходить, заявили в китайском Минфине.

Эскалация торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира может замедлить темпы роста глобального ВВП и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, опасаются инвесторы.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель, а прогноз на 2026 понижен с $68,47 до $61,48 за баррель. Прогноз спроса на нефть на текущий год был ухудшен почти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Министр энергетики Крис Райт заявил Bloomberg Television, что считает недавнее падение котировок чрезмерным, поскольку американская экономика в конечном счете станет сильнее под руководством президента Дональда Трампа, а добыча нефти увеличится.

"Высокий уровень экономической неопределенности является проблемой для таких чувствительных к макроэкономике сырьевых товаров как нефть, и мы ожидаем, что давление на котировки сохранится, - отметили аналитики BMI. - В настоящий момент мы ожидаем последовательного и постепенного снятия ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+".