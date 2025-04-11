Цены на нефть слабо повышаются, но завершают в минусе вторую неделю подряд

Brent торгуется у $63,4 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $63,39 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $2,15 (3,3%), до $63,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,07 (0,12%), до $60,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,28 (3,7%), до $60,07 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. При этом для Китая пошлины были повышены, и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.

"Очевидно, что в этой торговой войне не будет победителей, - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Ожидания, что она нанесет ущерб глобальному экономическому росту, сказываются на нефтяном рынке прямо сейчас".