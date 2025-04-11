Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США резко дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу на фоне обострения торговой войны Вашингтона и Пекина.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,94%.

DXY опустился до трехлетнего минимума в связи с опасениями в отношении перспектив американской экономики, а также общего ослабления доверия к американским активам в условиях торговой войны, отмечает Trading Economics.

Падение доллара усилилось в пятницу после появления информации о повышении Китаем пошлин для американских товаров до 125% с 84% в качестве ответной меры на объявленные ранее Вашингтоном шаги. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля, сообщило министерство финансов КНР. Ранее на этой неделе пошлины для Китая были увеличены и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Минфин КНР при этом дал понять, что дальнейшего подъема тарифов со стороны Китая не будет. Рыночного спроса на американские товары при таких пошлинах нет, и Пекин "не будет обращать внимание" на новое повышение тарифов Вашингтоном, если оно будет происходить, заявили в китайском Минфине.

Доллар остается "крайне уязвимым" в плане дальнейших продаж, отмечает валютный аналитик ING Франческо Песоле, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Статданные, опубликованные в четверг, показали замедление инфляции в США, что говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и оказывает дополнительное давление на доллар.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце сократились до 2,4% в годовом выражении с 2,8% в феврале. При этом базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до минимальных с марта 2021 года 2,8%.

Пара евро/доллар по данным на 14:55 по московскому времени в пятницу торгуется на уровне $1,1336 по сравнению с $1,1201 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро держится у максимума за три года, в ходе сессии он поднимался до $1,1476.

Курс фунта увеличился в ходе торгов до $1,3091 c $1,2970 накануне.

Стоимость доллара в паре с иеной опустилась до 142,57 иены по сравнению со 144,45 иены по итогам торгов в четверг. Курс иены держится на максимуме за 6 месяцев на фоне сохранения высокого спроса на активы "тихой гавани".

Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,3058 юаня против 7,3120 юаня на закрытие рынка в четверг.