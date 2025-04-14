Товарооборот между РФ и КНР в первом квартале 2025 года сократился на 6,6%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - По итогам января-марта текущего года торговля между Китаем и Россией сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув $53,212 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Экспорт Китая в Россию в годовом выражении снизился на 6,3%, составив $ 22,725 млрд, импорт российских товаров сократился на 6,7% до $30,487 млрд.

По данным главного таможенного управления КНР, объем росийско-китайской торговли в 2023 году достиг рекордного показателя в $244,8 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 1,9%.