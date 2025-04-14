Россия экспортировала в 2024 году 109 млн т продукции АПК

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия экспортировала в прошлом году 109 млн тонн сельскохозяйственной продукции, страна занимает третье место в мире среди поставщиков, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В денежном выражении мы смогли сделать эквивалент $43 млрд и поставили продовольствия на внешние рынки 109 млн тонн, то есть мы занимаем третье место в мире по поставке продовольствия в физическом весе", - заявила глава Минсельхоза в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК), ее слова приведены в анонсе интервью, которое выйдет позже.

По словам Лут, за последние 10 лет экспорт продукции АПК из РФ вырос в 2,5 раза. За этот же период сельхозпроизводство в РФ выросло на 33%, производство продукции в пищевой промышленности - на 43%.