Поиск

Динамика экспорта российских сельхозтоваров в 2025 году "просела" к 2024 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Динамика экспорта продукции АПК в 2025 году "просела" по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза.

"В 2025 году ситуация с экспортом (продукции АПК - ИФ) складывается непросто: динамика экспорта "просела" по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это, действительно, с одной стороны обусловлено объективными внешними факторами, но с другой - вызвано серьезными недоработками со стороны ведомства", - сказал он.

Патрушев призвал Минсельхоз проанализировать недоработки "и сделать соответствующие выводы". "Но прежде всего оперативно должны быть приняты меры для исправления негативной тенденции", - подчеркнул он

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, впервые поставив на мировые рынки 109 млн тонн продукции.

АПК Дмитрий Патрушев Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

FT сообщила о намерении Trump Media привлечь $3 млрд для покупки криптовалют

Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });