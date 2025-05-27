Динамика экспорта российских сельхозтоваров в 2025 году "просела" к 2024 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Динамика экспорта продукции АПК в 2025 году "просела" по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза.

"В 2025 году ситуация с экспортом (продукции АПК - ИФ) складывается непросто: динамика экспорта "просела" по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это, действительно, с одной стороны обусловлено объективными внешними факторами, но с другой - вызвано серьезными недоработками со стороны ведомства", - сказал он.

Патрушев призвал Минсельхоз проанализировать недоработки "и сделать соответствующие выводы". "Но прежде всего оперативно должны быть приняты меры для исправления негативной тенденции", - подчеркнул он

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, впервые поставив на мировые рынки 109 млн тонн продукции.