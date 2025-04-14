Экспорт Китая в марте вырос на 12,4%, импорт сократился на 4,3%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября прошлого года.

Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд.

Аналитики ожидали увеличения экспорта на 4,4% и сокращения импорта на 2%, по данным Trading Economics.

В январе-феврале экспорт вырос на 2,3%, а импорт уменьшился на 8,4%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

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