Объем нового банковского кредитования в КНР в марте взлетел более чем в три раза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился до 3,64 трлн юаней ($499,2 млрд) по сравнению с 1,01 трлн юаней в феврале, говорится в отчете Народного банка Китая.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали более умеренный рост показателя, до 3 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 7% в годовом выражении, как и в феврале, и составила 320,53 трлн юаней.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) увеличился на 1,6% после подъема всего на 0,1% в феврале.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в марте повысился до 5,89 трлн юаней по сравнению с февральским показателем в 2,23 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец марта был на 7,4% больше показателя годом ранее. В феврале показатель вырос на 7,3%, минимальными темпами с 1998 года, по данным Trading Economics.