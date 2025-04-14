"СИБУР" выкупил у КМГ 60% в законсервированном заводе по выпуску БОПП-пленки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "КазМунайГаз" продал 60%-ю долю в бездействующем ТОО "Полимер Продакшн" российскому холдингу "СИБУР".

"Продажа 60% доли компании "СИБУР" была обусловлена тем, что, во-первых, "СИБУР" является партнером КМГ по проекту KPI (производство полипропилена, который является основным сырьем для завода "Полимер Продакшн"), во-вторых - имеет опыт в производстве аналогичной БОПП-пленки различных марок", - сообщил КМГ.

Сделка позволит ускорить восстановление производственных мощностей завода благодаря вложению "значительных инвестиций".

"График восстановления и выход из простоя приходится на III-IV квартал 2025 года. В настоящий момент персонал завода повышает квалификацию и проходит профессиональные стажировки на предприятиях "СИБУРа", - добавил КМГ.

"КазМунайГаз" выкупил 100%-ю долю в "Полимер Продакшн" в декабре 2023 года. На момент покупки предприятие по производству БОПП-пленки мощностью 10 тыс. тонн в год бездействовало, а все технологические линии находились на консервации. "Персонал был переведен на вынужденный простой с частичной компенсацией заработной платы. Убыток компании составлял 5,8 млрд тенге. С момента приобретения КМГ начал проводить работы по восстановлению производства и продолжил исполнение социальных обязательств перед коллективом предприятия", - уточняется в сообщении.

КМГ уточняет, что производство БОПП-пленки не является профильным видом деятельности для нефтекомпании, поскольку производимый продукт используется в качестве упаковочного материала преимущественно в пищевой промышленности.

"В связи с этим было принято решение о привлечении соответствующего партнера для качественной реабилитации предприятия. Это позволит запустить производство, обеспечить постоянными рабочими местами казахстанских граждан, непрерывное производство продукции по международным стандартам внутри страны, расширение марочного ассортимента и экспорт отечественной продукции с добавленной стоимостью на внешние рынки", - говорится в сообщении.

"КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

БОПП-пленка (биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка) используется в производстве мягкой упаковки из полимерной пленки для пищевых продуктов и бытовых товаров, этикетки и скотча.

Официальный курс на 14 апреля - 514,94 тенге/$1.