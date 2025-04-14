ВТБ снизил долю в логистическом СП с "Почтой России"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ снизил долю участия в АО "Национальные логистические технологии" (НЛТ), совместном предприятии с "Почтой России", до конца 2025 года планирует полностью выйти из капитала НЛТ, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

В отчетности НЛТ указано, что с 17 января 2025 года "Почта России" стала владельцем 74,99% компании, еще 24,99% владеет ООО "Логистическая инфраструктура". Небольшая доля также есть у миноритарного акционера, информация о котором в отчетности не раскрывается.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк последовательно реализует ранее согласованную стратегию выхода из проекта "Национальные логистические технологии". В соответствии с договоренностями ВТБ сократил свою долю в НЛТ, продав пакет акций в 12,5% "Почте России" в декабре 2024 года.

"Оставшийся пакет акций, который составляет 25%, будет продан "Почте России" в соответствии с условиями опционных соглашений. ВТБ намерен полностью завершить выход из капитала НЛТ до конца 2025 года", - заявили в банке.

ВТБ и "Почта России" учредили АО "Национальные логистические технологии" в 2018 году для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. Каждому из партнеров на момент создания СП принадлежало по 50% минус одна акция. Компании планировали вложить в течение 3 лет по 20,4 млрд рублей.

Чистая прибыль НЛТ в 2024 году составила 291,2 млн рублей, снизившись на 50,6%. Выручка выросла на 22,6%, до 1,4 млрд рублей.