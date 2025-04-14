Поиск

ВТБ снизил долю в логистическом СП с "Почтой России"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ снизил долю участия в АО "Национальные логистические технологии" (НЛТ), совместном предприятии с "Почтой России", до конца 2025 года планирует полностью выйти из капитала НЛТ, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

В отчетности НЛТ указано, что с 17 января 2025 года "Почта России" стала владельцем 74,99% компании, еще 24,99% владеет ООО "Логистическая инфраструктура". Небольшая доля также есть у миноритарного акционера, информация о котором в отчетности не раскрывается.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк последовательно реализует ранее согласованную стратегию выхода из проекта "Национальные логистические технологии". В соответствии с договоренностями ВТБ сократил свою долю в НЛТ, продав пакет акций в 12,5% "Почте России" в декабре 2024 года.

"Оставшийся пакет акций, который составляет 25%, будет продан "Почте России" в соответствии с условиями опционных соглашений. ВТБ намерен полностью завершить выход из капитала НЛТ до конца 2025 года", - заявили в банке.

ВТБ и "Почта России" учредили АО "Национальные логистические технологии" в 2018 году для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. Каждому из партнеров на момент создания СП принадлежало по 50% минус одна акция. Компании планировали вложить в течение 3 лет по 20,4 млрд рублей.

Чистая прибыль НЛТ в 2024 году составила 291,2 млн рублей, снизившись на 50,6%. Выручка выросла на 22,6%, до 1,4 млрд рублей.

ВТБ Почта России НЛТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

США исключили десятки видов электроники из ответных пошлин

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });