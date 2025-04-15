МЭА снизило прогноз роста поставок нефти из США в 2025 г. на 200 тыс. б/с

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Значительное падение цен на нефть потрясло сланцевый сектор США, поскольку компании утверждают, что им нужно в среднем $65 за баррель для прибыльного бурения новых легких сланцевых нефтяных скважин, говорится в отчете МЭА со ссылкой на данные обзора Dallas Fed Energy Survey.

Новые тарифы импортных пошлин также могут сделать более дорогой покупку стали и оборудования, что еще больше снизит бурение, отмечается в документе.

Наряду с влиянием китайских тарифов на импорт американского этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ), это привело к понижению оценки добычи нефти в США на 150 тыс. б/с в 2025 году - до 490 тыс. б/с. Таким образом, теперь МЭА ожидает, что США в 2025 году добудут 20,7 млн б/с жидких углеводородов, а в следующем году рост замедлится до 280 тыс. б/с. Таким образом, добыча ЖУВ в США достигнет 21 млн б/с, при этом добыча нефти замедлится до 130 тыс. б/с по сравнению с 270 тыс. б/с в нынешнем году, поставки конденсата снизятся до 130 тыс. б/с по сравнению с 210 тыс. б/с в 2025 году.

Ссылаясь на результаты энергетического обзора ФРС Далласа за I квартал 2025 года, МЭА сообщает, что зарождающийся оптимизм обзора за IV кв. 2024 года с тех пор был охлажден из-за неопределенности, вызванной торговыми конфликтами. "Данные, полученные от 130 энергетических компаний (88 производителей и 42 нефтесервисных компаний), показали рост неопределенности и снижение деловой активности и настроений. Дополнительные комментарии выразили всеобъемлющее беспокойство, которое в настоящее время охватывает отрасль", - отмечается в отчете.

В обзоре также сообщалось, что эксплуатационные расходы выросли на $2 за баррель по сравнению с предыдущим годом, в среднем до $41 за баррель, при этом средние затраты в Пермском бассейне составляют около $34 за баррель. Свыше 75% из 68 опрошенных компаний по разведке и добыче заявили, что их расходы на соблюдение нормативных требований составляют менее $4 за баррель, причем основной составляющей являются юридические и административные расходы. Легкая нефть из сланцевых пород по-прежнему будет основным фактором роста поставок нефти в США в 2025 и 2026 годах, и хотя ее добыча увеличивается, темпы роста замедляются.

"Помимо низких цен на нефть, рост будет сдерживаться множеством других факторов, включая геологию, технологии и рынки. Сланцевые скважины имеют гораздо более высокие начальные темпы снижения, чем обычные скважины, требуя больших ежегодных объемов замены для поддержания добычи на прежнем уровне, а не для роста добычи. (...) В прошлом году наблюдалось повышение эффективности как в отношении производительности скважин, так и скорости бурения/завершения, что перевесило более низкое, чем ожидалось, количество буровых установок и проведенных гидроразрывов пласта (ГРП). В 2025 и 2026 годах мы предполагаем, что способность роста эффективности опережать снижение активности будет сокращаться", - отметили аналитики МЭА.