РФ в I квартале снизила импорт винодельческой продукции на 51%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2025 года снизила импорт винодельческой продукции на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замруководителя ФТС России Сергей Шкляев на круглом столе в Совете Федерации во вторник.

"Цифры первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года говорят сами за себя - снижение на 51% ввоза импортной продукции", - сказал он.

По его словам, одной из мер, которая способствовала сокращению импорта, стало повышение ставок пошлин на ввоз вина и винодельческой продукции из недружественных стран. Это достаточно серьезная мера, которая в том числе стимулировала развитие виноделия в РФ, сказал он.

Напомнив, что с 2026 года маркировка импортной алкогольной продукции будет проводиться только на территории РФ, Шкляев сообщил, что ФТС подготовила проект постановления правительства об обустройстве складов, на которых будет маркироваться импортная продукция. Речь идет, в частности, об оборудовании, которое будет обеспечивать маркировку, о видеонаблюдении "в целях организации надлежащего контроля за прохождением процедуры", отметил он.

Как сообщалось, в начале апреля Госдума приняла закон о полном переносе с 1 марта 2026 года маркировки импортной алкогольной продукции федеральными спецмарками на территорию РФ. Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках эксперимента в 11 регионах.

Как заявил Шкляев, принятие этого закона говорит о том, что эксперимент, который проводился с 1 июня 2021 года, состоялся, а также о готовности всех участников рынка и государственных органов обеспечивать реализацию этого нормативного акта.