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Путин подписал закон о полном переносе в РФ маркировки импортного алкоголя

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном переносе с 1 марта 2026 г. маркировки импортной алкогольной продукции на территорию РФ, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны.

"Напомню, в нашей стране с 2021 г. действует эксперимент, в рамках которого импортная, произведенная в других странах алкогольная продукция маркируется федеральными специальными марками на территории 11 субъектов нашей страны. Новеллами законопроекта предлагается закрепить это право маркировки федеральными специальными марками на таможенных складах нашей страны на постоянной основе", - сообщил ранее депутат Сергей Алтухов.

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"Мы получили ряд обращений от коллег из стран ЕАЭС, которые просили оставить маркировку произведенной в странах ЕАЭС алкогольной продукции на территории их государств. Соответствующие поправки были учтены и предложены ко второму чтению. Также поправками предусматривается, что промаркированная в других странах алкогольная продукция будет разрешена к ввозу до февраля 2026 г., а с 1 марта следующего года правительство может определить перечень организаций, которые будут вправе маркировать соответствующую алкогольную продукцию за пределами нашей страны", - добавил он.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах в РФ проводится 1 июня 2021 г. до 31 мая 2026 г. Сейчас в нем принимают участие Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Владимир Путин
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