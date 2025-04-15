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Петербургская биржа представила подходы по торговле зерном на платформе БРИКС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Петербургская биржа на заседании координационного совета БРИКС представила подходы по формированию зерновой биржи объединения.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, озвученные управляющим директором биржи Павлом Ивановым подходы включают создание межбиржевых торговых линков, цель которых - предоставление прямого доступа иностранным участникам к инструментарию торгов зерном.

"Предполагается, что продажа товарных партий будет осуществляться на условиях FOB "Черноморский бассейн". Такие торги позволят сконцентрировать спрос на российское зерно со стороны стран-участниц БРИКС на едином базисе. Это положительно повлияет на процесс ценообразования критически важного для продовольственной безопасности товара", - говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем участники БРИКС смогут обсудить вопросы расчетов и создания клиринговых связей между биржами для работы с денежным обеспечением участников торгов на зерновом рынке.

Как отметил Иванов, слова которого приведены в пресс-релизе, результатом работы по созданию биржи может стать формирование новой модели ценообразования на зерновых рынках, от которой выиграют не только страны-потребители в БРИКС, но и зерновой рынок в целом.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

По итогам совещания, которое провел в начале апреля вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщалось, что конкретные предложения по созданию Зерновой биржи БРИКС будет готовить межведомственная рабочая группа под эгидой Минэкономразвития РФ.

Петербургская биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.

Петербургская биржа БРИКС
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