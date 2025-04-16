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Что произошло за день: среда, 16 апреля

Арест бывшего губернатора Курской области, одобрение сенаторами закона о запрете на образовательную деятельность для иноагентов, покупка "Яндексом" службы Boxberry

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший курский губернатор Алексей Смирнов арестован на два месяца по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

- Совет Федерации одобрил закон о возможности исполнения в течение года решения о призыве на военную службу.

- Сенаторы одобрили законы о возможности вынесения приговора в отношении релокантов по 20 видам преступлений; о признании иноагентом за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует; о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов.

- "Яндекс" покупает службу доставки Boxberry, финансовые параметры сделки в сообщении не раскрываются.

- ВТБ в ближайшее пять лет планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности.

- Сильная магнитная буря уровня G3 зарегистрирована на Земле в среду вечером.

- "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу, победив "Ростов".

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