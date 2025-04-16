Потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Потребление вина в мире в 2024 году достигло рекордно низкой отметки на фоне экономических и геополитических факторов. Об этом сообщает Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) со ссылкой на собственное исследование.

Согласно ее данным, в прошлом году объемы продажи вина составили 214 млн гектолитров, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Организация отмечает, что это самый низкий показатель потребления вина в мире с 1961 года.

"Это связано с совокупностью экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределенность", - говорится в пресс-релизе организации, которая также указывает на фактор изменения предпочтений у людей в образе жизни и социальных привычек.

Кроме того, в OIV сообщают, что уже четвертый год в мире сокращается площадь виноградников и составляет 7,1 млн гектара. Производство вина в 2024 году уменьшилось почти на 5 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом и достигло самого низкого показателя за более чем 60 лет.

По данным организации, лидером по производству вина в прошлом году была Италия, на втором месте - Франция, на третьем - Испания. В ТОП-5 также входят США и Аргентина. Россия занимает 11 место.