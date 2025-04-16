НПФ в 2024 г. обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений 9,0%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная доходность портфелей пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году составила 9,0%, пенсионных резервов - 8,2%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Медианная доходность фондов по итогам 2024 года составила по пенсионным накоплениям 10,1%, по пенсионным резервам - 10,3%.

Доходность за 2024 год у всех НПФ как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам была положительной.

Инфляция, по данным Росстата, в 2024 году составила 9,52%.

Доходность выше инфляции обеспечили 16 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 24 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или формированию долгоcрочных сбережений.

Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2024 года составила 6,5%.