Отгрузка казахстанской нефти через Усть-Лугу с сентября приостановлена

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Казахстанская нефть с сентября 2026 года не отгружается через порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

"С сентября текущего года отгрузка казахстанской нефти через морской порт Усть-Луга временно не осуществляется", - сказала она.

По ее словам, приостановка связана "исключительно с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзитной трубопроводной системы".

"Индикативные балансы и договоренности сторон при этом сохраняются", - добавила представитель министерства.

Все запланированные объемы экспорта казахстанской нефти распределяются и отгружаются по другим действующим маршрутам, обязательства перед грузоотправителями выполняются в полном объеме.

"В этой связи произошедший в ночь на 11 ноября инцидент с БПЛА на объектах порта Усть-Луга не повлиял на транспортировку и экспорт казахстанской нефти", - сказала Серикпаева.

5 ноября в Минэнерго Казахстана сообщали, что ведомство обратилось в адрес Минэнерго России с запросом о возобновлении транспортировки казахстанской нефти по системе "Дружба" и отгрузок через порт Усть-Луга. 10 ноября глава Минэнерго Ерлан Аккенженов отмечал, что Россия пока не ответила на запрос Казахстана.

Ранее казахстанский национальный оператор магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл" сообщил, что в январе-октябре 2026 года в направлении порта Усть-Луга из Казахстана было отгружено 1 958 000 тонн нефти.