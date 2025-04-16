Поиск

Суд признал банкротом экс-руководителя страховой компании "Респект"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 апреля по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего генерального директора ООО "СК Респект" (Рязань) Александра Артамонова.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, суд ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Требования страховой компании в размере свыше 2,1 млрд рублей суд включил в реестр кредиторов должника.

В 2024 году Артамонов был приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении имущества компании на сумму более 2,1 млрд рублей.

Банк России лишил "Респект" лицензий на осуществление страхования и перестрахования в мае 2019 года, после чего в компанию была введена временная администрация.

Арбитражный суд Московского округа 22 января 2020 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 30 октября 2019 года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензий у СК "Респект", отменив решение суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, СК "Респект" имела большой портфель договоров страхования ответственности застройщиков перед дольщиками.

Согласно принятому в конце июня 2019 года закону о защите прав дольщиков, страховые компании были обязаны до 22 августа 2019 года перечислить в фонд защиты дольщиков не менее 99% от полученной премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков или платы по договору поручительства за неистекший период страхования. После этого ответственность перед клиентами начинал нести фонд.

СК "Респект" лишилась лицензии сразу после принятия соответствующего закона и не перечислила деньги в фонд. По предварительной оценке регулятора, в общей сложности это около 4 млрд рублей. По словам зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, в середине мая 2019 года регулятор заметил попытки бенефициаров компании вывести средства клиентов, после чего было принято решение лишить страховщика лицензии.

Арбитражный суд Рязанской области 21 января 2020 года признал СК "Респект" банкротом и открыл конкурсное производство.

АСВ ООО "СК Респект" Александр Артамонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

Сервис разработки интерфейсов Figma подал документы на IPO в США

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности
Ставка ЦБ РФ

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

Потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефтесервисный холдинг "Борец" перешел под контроль РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });