Суд признал банкротом экс-руководителя страховой компании "Респект"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 апреля по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего генерального директора ООО "СК Респект" (Рязань) Александра Артамонова.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, суд ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Требования страховой компании в размере свыше 2,1 млрд рублей суд включил в реестр кредиторов должника.

В 2024 году Артамонов был приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении имущества компании на сумму более 2,1 млрд рублей.

Банк России лишил "Респект" лицензий на осуществление страхования и перестрахования в мае 2019 года, после чего в компанию была введена временная администрация.

Арбитражный суд Московского округа 22 января 2020 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 30 октября 2019 года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензий у СК "Респект", отменив решение суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, СК "Респект" имела большой портфель договоров страхования ответственности застройщиков перед дольщиками.

Согласно принятому в конце июня 2019 года закону о защите прав дольщиков, страховые компании были обязаны до 22 августа 2019 года перечислить в фонд защиты дольщиков не менее 99% от полученной премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков или платы по договору поручительства за неистекший период страхования. После этого ответственность перед клиентами начинал нести фонд.

СК "Респект" лишилась лицензии сразу после принятия соответствующего закона и не перечислила деньги в фонд. По предварительной оценке регулятора, в общей сложности это около 4 млрд рублей. По словам зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, в середине мая 2019 года регулятор заметил попытки бенефициаров компании вывести средства клиентов, после чего было принято решение лишить страховщика лицензии.

Арбитражный суд Рязанской области 21 января 2020 года признал СК "Респект" банкротом и открыл конкурсное производство.