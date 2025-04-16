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Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

Наиболее острый дефицит кадров продолжали испытывать обрабатывающие предприятия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Обеспеченность компаний работниками в I квартале 2025 года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом и находилась вблизи исторического минимума, зафиксированного в III квартале 2024 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России.

Компании отмечали нехватку как высококвалифицированного персонала, так и сотрудников рабочих специальностей. Наиболее острый дефицит кадров продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

При этом планы компаний по найму работников на II квартал 2025 года стали более позитивными по сравнению с I кварталом этого года в целом по экономике и в большинстве отраслей (за исключением торговли автотранспортными средствами и сельского хозяйства).

Как показал опрос ЦБ, для решения проблемы дефицита кадров и удержания сотрудников предприятия во II квартале 2025 года планируют повысить зарплату в среднем на 1,6%. При этом большинство опрошенных не планируют увеличивать выплаты во II квартале 2025 года, в том числе из-за того, что уже подняли зарплату в январе 2025 года.

ЦБ провел опрос компаний с 1 по 10 апреля, в нем приняли участие 12,3 тысячи нефинансовых предприятий (среднее число респондентов за 2024 год - 15,5 тысяч).

Банк России ЦБ РФ
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