Рубль на "Мосбирже" незначительно дешевеет к юаню

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в четверг рубль незначительно дешевеет к юаню на нейтральном новостном фоне.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,55 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 11,281 рубля. При этом юань оказался0,2 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Вероятно завершение волны укрепления рубля, полагает аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль в среду был малоактивен, против доллара и юаня нацвалюта немного ослабла: биржевой курс юаня поднялся к 11,26 рубля/юань, а внебиржевой доллар от ЦБ на 17 апреля составил 82,6 рубля/$1. Евро упал к 93,3 рубля за евро, - отмечает эксперт в комментарии. - Замедление инвалют на спуске технически может сигнализировать о завершении волны укрепления рубля и ослабления курсов. Вероятно, формируется дно".

Зельцер подчеркивает, что фундаментально в ближайшие месяцы ожидается сокращение притоков валюты от экспорта и рост импорта. "В ЦБ считают, что не нужно продлевать обязательную продажу валютной выручки; в начале лета может быть первое снижение ключевой ставки - это перспективные факторы против рубля", - указывает аналитике.

К концу весны курсы инвалют видятся эксперту БКС выше текущих: доллар ближе к 90, чем к 80 рублей/$1, а динамическая линия в паре "юань-рубль" опускается до 11,5 рубля/юань, и лишь после ее прорыва возможен маневр ближе к 12 рублей/юань.

Инфляция в России с 8 по 14 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%.

Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 14 апреля осталась на уровне конца марта с составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. Регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

ЦБ еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров 25 апреля.

Инфляция в марте составила 0,65% после 0,81% в феврале. Прирост цен с сезонной корректировкой в годовом выражении в марте снизился до 7,1% с 7,5% в феврале (в IV квартале 2024 года - 12,9%, в III квартале - 12,1%, во II квартале - 7,9%, в I квартале - 5,3%).

Годовая инфляция в марте выросла до 10,34% с 10,006% в феврале.

Нефтяные котировки продолжают расти утром в четверг после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,61%, до $66,24 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на бирже NYMEX на 0,72%, до $62,92 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Иран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. По ее словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тысяч баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, понизились на 654 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тысячу баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.