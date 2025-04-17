Поиск

"Трансконтейнер" прогнозирует стагнацию контейнерного рынка в 2025 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") не видит роста контейнерного рынка в текущем году.

"По части объемов, мы на сегодняшний день видим околонулевую динамику рынка контейнерных перевозок, там, где-то полпроцента плюс к уровню прошлого года, и к сожалению, таких больших перспектив по росту на горизонте года мы не видим. Какой-то там определенный отскок, может быть небольшой рост в конце III - в IV квартале мы ожидаем", - заявил первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков на заседании Экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) в четверг.

По его словам, ключевая проблема – это затоваренность складов, отсутствие потребительского спроса в России, отсутствие спроса на завезенные автомобили. "Мы знаем, что сегодня, по разным оценкам, порядка 800 тыс. автомобилей находится на складах, это была существенная структура импорта контейнеров. То есть объем потребления не растет в связи с ограничениями по ключевой ставке, поэтому затоваренность есть, и импорт также не растет. Поэтому, ключевое предположение все-таки – рынок контейнерный не покажет роста", - сказал он.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2024 года составлял около 41 тыс. фитинговых платформ, 140 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России.

Трансконтейнер ГК "Дело"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Глава МВФ заявила, что перезагрузка мировой торговой системы проверяет устойчивость экономики

"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Источник сообщил о спаде производства в России этанола в январе-феврале на 18,1%

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В "АЛРОСА" неэффективность санкций против алмазов объяснили невозможностью отслеживания

В "АЛРОСА" неэффективность санкций против алмазов объяснили невозможностью отслеживания

"ВСМПО-Ависма" отсудила у своего бывшего офшора $325 тысяч за долг в $10 по договору займа

"ВСМПО-Ависма" отсудила у своего бывшего офшора $325 тысяч за долг в $10 по договору займа

ЦБ отметил, что нерезиденты составляют около 30% всех дропов

ЦБ отметил, что нерезиденты составляют около 30% всех дропов

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на акцию
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6205 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });