"Трансконтейнер" прогнозирует стагнацию контейнерного рынка в 2025 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") не видит роста контейнерного рынка в текущем году.

"По части объемов, мы на сегодняшний день видим околонулевую динамику рынка контейнерных перевозок, там, где-то полпроцента плюс к уровню прошлого года, и к сожалению, таких больших перспектив по росту на горизонте года мы не видим. Какой-то там определенный отскок, может быть небольшой рост в конце III - в IV квартале мы ожидаем", - заявил первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков на заседании Экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) в четверг.

По его словам, ключевая проблема – это затоваренность складов, отсутствие потребительского спроса в России, отсутствие спроса на завезенные автомобили. "Мы знаем, что сегодня, по разным оценкам, порядка 800 тыс. автомобилей находится на складах, это была существенная структура импорта контейнеров. То есть объем потребления не растет в связи с ограничениями по ключевой ставке, поэтому затоваренность есть, и импорт также не растет. Поэтому, ключевое предположение все-таки – рынок контейнерный не покажет роста", - сказал он.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2024 года составлял около 41 тыс. фитинговых платформ, 140 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России.