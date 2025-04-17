Минэнерго РФ и Китая обсудили возможность реализации совместных СПГ-проектов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе визита в Китай обсудил с руководителем Госэнергоуправления КНР Ваном Хунчжи сотрудничество в энергетике, сообщило российское ведомство.

Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического комплекса. "Ключевой темой встречи стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР. Были отмечены достигнутые результаты по поставкам природного газа из России в Китай. Участники также рассмотрели возможность реализации совместных СПГ-проектов", - говорится в сообщении.

"Несмотря на внешние вызовы, мы продолжаем укреплять российско-китайские связи в энергетике. На российские энергоресурсы приходится большая часть всего товарооборота между нашими странами", - отметил Цивилев.

Отдельно министр обсудил с китайскими коллегами новые подходы к достижению технологического суверенитета.