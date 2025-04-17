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Розничные продажи в США в 2025 году могут достичь рекордных $5,42-5,48 трлн

Об этом говорится в прогнозе Национальной федерации розничной торговли страны

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в текущем году увеличатся на 2,7-3,7% и достигнут рекордных $5,42-5,48 трлн, несмотря на экономическую неопределенность, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF) страны.

По итогам 2024 года они выросли на 3,6% и составили $5,29 трлн. Средние темпы повышения показателя за десять лет до пандемии COVID-19 также составляли 3,6%.

Данные о розничных продажах не учитывают объемы реализации автомобильных дилеров, на АЗС и в ресторанах.

Онлайн-продажи, по оценкам федерации, в 2025 году вырастут на 7-9% - до $1,57-1,60 трлн. В прошлом году они повысились на 8,1% и достигли 1,47 трлн.

NRF прогнозирует замедление темпов роста ВВП США в этом году ниже отметки 2% по сравнению с 2,8% в 2024 году.

"Как ни крути, многое зависит от потребителей, - отмечает главный экономист NRF Джек Кляйнхенц. - Хотя мы и ожидаем более медленного экономического роста, основные потребительские показатели остаются неизменными, поддерживаемые низкой безработицей, более медленным, но устойчивым повышением доходов и прочным финансовым положением домохозяйств. Потребительские расходы не рушатся".

США NRF Национальная федерация розничной торговли
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