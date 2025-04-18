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Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 19 июня 2024 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0515 руб. (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Чуть позднее юань опустился ниже 11 руб., что произошло впервые с 19 июня 2024 года. Курс китайской валюты в 10:05 по Москве составил 10,991 руб., что на 7,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине. "Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - приводит Bloomberg слова Трампа.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Уиткофф назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Со своей стороны, в ответ на просьбу журналистов подтвердить заявление Уиткоффа о сделке с Россией по украинскому кризису, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения".

"Мы весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место", - подчеркнул представитель Кремля.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в четверг главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

В свою очередь, МИД РФ сообщил, что 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с госсекретарем США Рубио.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Цены на нефть

Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двух недель снижений подряд.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 3,2%, до $67,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,54%, до $64,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.

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