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Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине

Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине
Фото: Win McNamee via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине.

"Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - приводит Bloomberg слова Трампа.

Трамп также сказал, что его "не устраивают" действия президента Украины Владимира Зеленского в связи с ходом кризиса.

Он добавил, что пытается "остановить" Россию, поскольку она является гораздо более крупной военной державой, чем Украина.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, он сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Уиткофф назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Тем не менее, по словам спецпосланника, "ещё надо подождать" окончательного решения. Уиткофф уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов, в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приёма Украины в НАТО.

Со своей стороны, в ответ на просьбу журналистов подтвердить заявление Уиткоффа о сделке с Россией по украинскому кризису, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Пока нет чётких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения".

"Мы весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место", - подчеркнул представитель Кремля.

Дональд Трамп США Украина
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