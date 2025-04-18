Акционеры "Группы ЛСР" утвердили дивиденды за 2024 год в 78 рублей на акцию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд рублей.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 29 апреля.

За 2023 год "Группа ЛСР" начисляла дивиденды в размере 100 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 10,303 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году дивиденды сократились на 22%.

Акционеры "Группы ЛСР" также утвердили совет директоров, он продолжит работу в неизменном составе. В частности, в него входят генеральный директор компании и председатель правления Дмитрий Кутузов, председатель совета директоров и независимый директор Юрий Осипов, независимый директор Виталий Игнатенко, председатель комитета по аудиту и независимый директор Юрий Кудимов, первый заместитель генерального директора Игорь Левит, первый заместитель генерального директора по экономике и внешнеэкономической деятельности Егор Молчанов, руководитель представительства группы в Москве Любовь Шадрина, независимый директор Владимир Яковлев и исполнительный директор Галина Волчецкая.

"Группа ЛСР" в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 1% - до 28,598 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Группа ЛСР" составляет 25 757 553 рубля, он разделен на 103 030 215 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

По данным на сентябрь 2023 года (последние опубликованные данные) доля основателя компании Андрея Молчанова в ЛСР составляла 55,1%, его сына Егора Молчанова - 11%, менеджмента - 6,92%, ООО "ЛСР.Управляющая компания" (дочерняя компания) - 2,77%, других акционеров - 24,21%.