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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 апреля снизится на 17,1%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 23 апреля снизится на 17,1%, до 1 832 рублей с 2 210,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень упадет до 87,7 рублей с 365,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 073,6 рубля с 1 374,5 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $247,4 за тонну на пшеницу ($248,1 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 29 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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