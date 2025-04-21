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РФ в I кв. снизила экспорт сои в Китай в 1,7 раза, соевого масла - в 3,2 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале экспортировала в Китай соевых бобов на $67,6 млн, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $113,2 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте поставки снизились до $27,8 млн с $34,3 млн годом ранее.

В январе-марте Китай закупал сою в девяти странах. Наиболее крупными поставщиками были США ($5,35 млрд), Бразилия ($2,1 млрд), Канада ($280,1 млн).

В этом году меньше прошлогоднего был и экспорт российского соевого масла в КНР. В первом квартале он составил $14,4 млн, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее (на $46,4 млн). В марте Китай закупил этого масла из РФ на $4,3 млн против $8,2 млн соответственно.

В первом квартале Китай импортировал соевое масло из девяти стран, причем импорт из РФ стал самым большим.

По данным Росстата, в 2024 году РФ увеличила сбор сои до 7,1 млн тонн с 6,8 млн тонн в 2023 году.

Китай
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