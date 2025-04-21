Долларовый индекс DXY опустился до минимума с февраля 2022 года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США резко ослабляется к основным мировым валютам на торгах в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 1,2%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,8%.

DXY потерял 4,6% с начала апреля и находится на минимуме с февраля 2022 года в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой в адрес Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт затем заявил, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

Неопределенность внутренней политики США приводит к тому, что доллар и US Treasuries "ведут себя, скорее, как рискованные активы", отмечают аналитики китайского инвестбанка CICC, пишет Financial Times.

Слова Трампа, касающиеся Пауэлла, "усиливают опасения рынка относительно независимости Федрезерва", говорится в обзоре CICC.

В пятницу финансовые рынки западных страны были закрыты в связи с пасхальными выходными. Биржи Европы, Австралии и Гонконга остаются закрытыми и в понедельник, в то время как торги в США возобновятся.

Пара евро/доллар по данным на 14:50 по Москве 21 апреля подорожала на 1,3%, до $1,1544. Курс европейской валюты вырос более чем на 5% в этом месяце и находится на максимуме с ноября 2021 года.

Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,8%, до $1,3397.

"Глобальные инвесторы пересматривают портфельные вложения, - говорит валютный аналитик BNP Paribas Париша Саимби. - Евро и иена, вероятно, выигрывают от перекладывания средств инвесторами".

Курс доллара в паре с иеной опустился в ходе торгов на 1%, до 140,77 иены. Он держится у минимума за 7 месяцев благодаря росту спроса на активы "тихой гавани" в условиях неопределенности, созданной политикой Трампа.

Эта тенденция также привела к укреплению швейцарского франка до 10-летнего максимума в паре с долларом США. Пара доллар/франк в понедельник торгуется на уровне 0,8051 франка/$1 по сравнению с 0,8163 франка/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара в паре с офшорным юанем опустился до 7,2914 юаня против 7,3041 юаня по итогам предыдущих торгов.

Народный банк Китая на выходных сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд.

Такое решение показывает, что ЦБ нацелен на стабилизацию курса юаня на фоне неопределенности в мировой экономике, отмечает Trading Economics.