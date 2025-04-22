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Девелопер Glorax в 2024 году увеличил выручку и чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax в 2024 году получил выручку по МСФО в размере 32,6 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба компании.

Чистая прибыль компании также выросла в 2,4 раза, составив 1,2 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,1 раза - до 12,9 млрд рублей. Рентабельность по валовой прибыли составила 40%.

Показатель EBITDA возрос в 2,5 раза - до 10,3 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 2 п.п., до 32%. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 3,9x до 2,8x.

"Такие результаты - итог последовательной реализации стратегии и строгого контроля за операционными и финансовыми процессами. Мы продолжаем инвестировать в рост: в 2024 году вошли в пять новых городов, а в 2025 году планируем расширить географию до 13-15 регионов. При этом долговая нагрузка и доля накладных расходов в выручке продолжают снижаться - это демонстрирует надежность финансовой модели в условиях стремительного масштабирования, расширения географии присутствия и нестабильной рыночной среды", - отмечается в сообщении.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в десяти регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.

Андрей Биржин Glorax Group Glorax
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