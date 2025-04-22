Поиск

Минфин РФ 23 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 23 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 8 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 8-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Цена золота обновила рекорд, превысив отметку $3500 за унцию

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });