Компания из ОАЭ приобрела 16,33% обыкновенных акций "Русснефти"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC 23 апреля приобрела 16,33% голосующих акций "РуссНефти", сообщает нефтяная компания.

Источник, знакомый с деталями сделки, пояснил "Интерфаксу", что новая структура в акционерном капитале "Русснефти" стала владельцем части пакета Glencore.

Уставный капитал ПАО НК "Русснефть" составляет 196,076 млн рублей и состоит из 392 152 акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, в том числе: обыкновенных акций в количестве 294 120 штук, что составляет 75% УК, и привилегированных - 98 032 штуки - 25% уставного капитала компании.

Таким образом, приобретенная OCN International DMCC доля в уставном капитале "Русснефти" составляет 12,25%.

В феврале НК сообщала, что в декабре 2024 года дочерняя структура "Русснефти" ООО "Белые ночи" приобрела 17% обыкновенных акций компании (соответствует доле в 11,21% в УК). По данным источника агентства, это была другая часть пакета акций, ранее принадлежавшего Glencore.

По состоянию на сегодняшний день Московская биржа оценивает показатель free float относительно всех обыкновенных акций "Русснефти" в 28% .